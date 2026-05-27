Жители Финляндии получат информационную брошюру на случай угрозы со стороны дронов

Правительство Финляндии готовит специальную памятку для жителей страны с инструкциями о действиях в случае угрозы со стороны дронов.

Об этом рассказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, которого цитирует Yle, сообщает "Европейская правда".

Накануне финское правительство обсудило меры по подготовке к угрозам, связанным с дронами, на внеочередном совещании.

Среди тем были ускорение внедрения системы экстренного оповещения населения через мобильные сети Cell broadcast, планирование поэтапной системы оповещения об опасности, а также вопросы трудовых отношений и компенсаций в случае угрозы со стороны дронов.

По словам Орпо, все министерства, муниципалитеты и регионы уже работают над улучшением готовности к таким ситуациям, а для граждан готовится специальная памятка с инструкциями.

"Я очень забочусь о том, чтобы все знали, как действовать в подобных ситуациях", – сказал он.

Орпо отметил, что поэтапная система оповещения уже находится в разработке, и сроки ее внедрения станут известны в течение недели.

"Делаем это так быстро, как возможно. Думаю, что сможем дать точную оценку уже через неделю", – добавил глава финского правительства.

Также Орпо отметил, что закупки для системы можно будет провести в ускоренном порядке, без длительных конкурсов, с учетом национальной безопасности.

Он сообщил, что представители работодателей и работников обсуждают с министром труда порядок выплаты зарплаты, если угроза дронов не позволяет сотрудникам выйти на работу. Правительство также создаст новый министерский комитет по готовности и комплексной безопасности для координации действий в кризисных ситуациях.

Напомним, утром 15 мая в столичном регионе Финляндии Уусимаа объявили воздушную тревогу – финские военные получили предупреждение о возможном попадании ударных беспилотников в воздушное пространство страны. Из-за тревоги приостановили работу аэропорта Хельсинки, что привело к отмене и перенаправлению ряда рейсов.

В итоге военные заявили, что не зафиксировали нарушений воздушного пространства. В правительствеоправдывают решение о воздушной тревоге, подчеркивая, что риски были реальными.