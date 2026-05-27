Глава Минобороны Литвы: движемся к введению всеобщего призыва

Министр обороны Литвы Робертас Каунас отмечает, что страна движется к введению всеобщего призыва, однако для этого необходима качественная подготовка.

Заявление главы литовского оборонного ведомства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, количество призывников ежегодно растет, а армия способна обучать все больше людей.

"Мы движемся к всеобщей воинской повинности хорошими темпами, сохраняя качество и реагируя на новые угрозы. В этом участвуют комендатуры, стрелки и Литовская армия, поэтому наша общая подготовка направлена на обучение всего общества действиям и защите в случае войны", – добавил он.

Между тем премьер-министр Инга Ругинене отметила, что всеобщий призыв – это вопрос будущих дискуссий.

"Несомненно, мы к этому придем, но на сегодняшний день, учитывая меняющуюся геополитическую ситуацию и новые угрозы, приоритетом является выполнение базовых задач, чтобы затем шаг за шагом двигаться вперед", – сказала глава правительства.

На данный момент всеобщий призыв в Литве не введен.

Призывники в Литве служат девять месяцев, однако в этом году появилась возможность сократить срок обязательной военной службы – созданы условия для ее прохождения в течение трех, шести или девяти месяцев.

Также на службу призываются выпускники школ в возрасте 18–22 лет, и ежегодно планируется призывать все больше молодых людей. Ряд политиков считает, что таким образом страна приближается к всеобщему призыву.

В прошлом году премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявляла, что страна в конечном итоге введет всеобщий военный призыв.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа говорил о необходимости ввести всеобщий призыв.