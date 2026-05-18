ЄС та Україна "досягли прогресу" в дискусії про умови надання траншу з 90 млрд євро

Україна та Європейський Союз продовжують перемовини щодо Меморандуму про взаєморозуміння з надання Україні макрофінансової допомоги у рамках кредиту на суму 90 млрд, обговорюючи економічні та політичні умови отримання коштів.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди", заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі.

Євросоюз та Україна все ще обговорюють умови надання бюджетного траншу з 90 млрд кредиту ЄС.

"Нам справді ще потрібно доопрацювати три документи, і найбільш готовим є той, що стосується Меморандуму про взаєморозуміння (щодо макрофінансової допомоги Україні. – "ЄП"). Ми ще не зовсім там, але досягли значного прогресу", – повідомив "ЄвроПравді" Уйварі.

Він нагадав, що Меморандум про взаєморозуміння, який лежить в основі програми макрофінансової допомоги, ґрунтується на трьох стовпах.

"Це необхідність мати узгоджену програму з МВФ, яка є в Україні, це економічні реформи, і це – деякі політичні умови", – уточнив речник.

Він зауважив, що "переговори (з Україною) йдуть дуже добре".

"Дайте нам трохи часу, і тоді, сподіваюся, дуже-дуже скоро ми зможемо дати вам остаточне зелене світло на цьому фронті", – сказав Балаж Уйварі.

Раніше "Європейська правда" дізналася, що для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має провести низку реформ, які стосуються верховенства права та боротьби з корупцією.

За даними джерел "ЄвроПравди", в основу цих вимог увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос" – один з пунктів передбачає ухвалення Антикорупційної стратегії. Йдеться про реформи щодо верховенства права і протидії корупції, у втіленні яких Україна наразі не демонструє достатнього прогресу.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Стратегія в обхід уряду. Чи будуть наслідки від зміни правил головного антикор-документа країни.