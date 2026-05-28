Сибига на встрече с министрами ЕС призвал открыть все кластеры в июне

Глава МИД Украины Андрей Сибига на неформальном заседании министров иностранных дел ЕС в формате "Гимних" призвал Евросоюз в июне открыть для Украины все кластеры в рамках переговоров о вступлении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в МИД Украины.

Центральными темами участия Сибиги во встрече стали усиление роли Европы в мирных усилиях, прогресс Украины на пути к вступлению в ЕС и открытие переговорных кластеров, усиление санкционного давления на РФ, а также обеспечение оборонных потребностей Украины.

"Глава МИД призвал коллег уже сейчас принять решение об открытии всех шести переговорных кластеров для Украины в июне. По словам министра, украинцы нуждаются в этом признании и заслуживают его. Украина нуждается в ЕС – и ЕС нуждается в Украине", – сообщили в пресс-службе МИД.

Сибига также подчеркнул, что новая и перспективная динамика двусторонних отношений с Венгрией открывает окно возможностей, и европейские союзники не могут позволить себе его упустить.

По данным СМИ, Европейская комиссия 16 июня предложит открыть только первый из шести кластеров в переговорах о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.

Премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предоставление венгерскому меньшинству в Украине прав, которыми обладают меньшинства в других странах Евросоюза, является необходимым условием для получения согласия Будапешта на открытие первого кластера в предвступительных переговорах ЕС с Киевом.

