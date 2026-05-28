В Хельсинки считают, что включение Европы в переговоры с РФ будет долгим процессом

В Финляндии предполагают, что определение роли Европы в переговорном процессе по российско-украинской войне и конкретного переговорщика будет длительным процессом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала глава МИД Элина Валтонен в общении со СМИ перед неформальной встречей министров иностранных дел стран ЕС на Кипре.

Валтонен задали вопрос о том, что на роль переговорщика Европы с Россией могут рассматривать президента Финляндии Александра Стубба, который сам выражал готовность к этому.

"Стубб, конечно – очень профессиональная кандидатура для того, чтобы говорить со многими, в том числе с Путиным. Но на этом этапе главный вопрос – не о том, кто будет представлять Европу, а каким будет процесс для завершения войны, и какой в этом будет роль Европы. Кроме того, для того, чтобы представлять Европу, нужен широкий мандат. Поэтому я предполагаю, что это будет длительный процесс", – ответила Элина Валтонен.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что во время дискуссии по кандидатуре переговорщика ЕС не должен попасть в ловушку России, которая будет продвигать удобного для себя кандидата.

Ранее СМИ сообщали, что в Евросоюзе рассматривают кандидатуры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего премьера Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика от ЕС.