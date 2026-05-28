В ЕС приветствовали ратификацию Радой документов о 90 млрд евро от Евросоюза

В ЕС приветствовали принятие Верховной Радой законопроекта о кредитном соглашении и меморандуме о взаимопонимании относительно получения Украиной 90 млрд евро финансовой помощи от Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала "быструю работу" украинского парламента для ратификации документов, связанных с получением займа на 90 млрд евро.

Congratulations to @ua_parliament and @ZelenskyyUA’s team for the swift work to ratify the main documents related to the €90 billion Ukraine Support Loan.



This hard work paves the way for the first disbursements in June. https://t.co/O6Xt5jHt2q – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 28, 2026

"Эта тяжелая работа прокладывает путь к первым выплатам в июне", – отметила она.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что в зале ВР собрали 298 голосов "за".

"Займ на 90 млрд евро поможет усилить устойчивость Украины, поддержит восстановление и обеспечит макрофинансовую стабильность в условиях, когда захватническая война России продолжается", – прокомментировала она.

Welcome approval of loan agreement by 🇺🇦 @verkhovna_rada today, w/ 298 MPs voting in favour.



The €90 bln loan will help strengthen Ukraine’s resilience, support recovery & ensure macro-financial stability as Russia’s war of aggression continues.



🇺🇦🤝🇪🇺 pic.twitter.com/sMPH6RH2iV – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) May 28, 2026

Напомним, утром 28 мая Рада приняла за основу и в целом законопроект о Кредитном соглашении и Меморандуме о взаимопонимании, благодаря которым Украина должна получить от ЕС финансовую помощь на 90 млрд евро.

Принятие документов Верховной Радой, а также следующий шаг – утверждение 24-мя государствами ЕС, которые предоставляют Украине 90 млрд в рамках механизма усиленного сотрудничества (27 государств ЕС без Венгрии, Словакии и Чехии), – дадут возможность ЕС как можно быстрее перевести первый транш кредита.

По данным источников "ЕвроПравды", первый транш макрофинансовой помощи бюджету Украины в рамках займа на 90 млрд евро в сумме 3,2 млрд евро должен поступить ориентировочно в середине июня.

Ранее "ЕвроПравда" узнала, что для получения части бюджетной поддержки по кредиту на 90 млрд евро от ЕС Украина должна принять важные законопроекты. В основе требований – элементы плана, известного под неофициальным названием "10 пунктов Качки-Кос".

Речь идет о реформах по верховенству права и противодействию коррупции, в воплощении которых Украина пока не демонстрирует достаточного прогресса.