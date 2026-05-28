Зеленский в Швеции анонсировал "сильный шаг" в вопросе истребителей Gripen

Новости — Четверг, 28 мая 2026, 12:56 — Мария Емец

Президент Украины Владимир Зеленский, который утром начал визит в Швецию, анонсировал "сильный шаг" по получению Украиной шведских истребителей Gripen.

О начале визита он сообщил в своем X, пишет "Европейская правда".

Сообщая о визите в Швецию, украинский президент написал, что готовится "большой оборонный пакет для Украины и сильный шаг по истребителям Gripen, который точно сделает нашу боевую авиацию более эффективной".

Он повторил, что в рамках визита планируется встреча с премьером Ульфом Кристерссоном, также в формате делегаций будут присутствовать представители шведской оборонной промышленности.

По информации Aftonbladet, ожидается, что правительство Швеции объявит о передаче Украине нескольких истребителей JAS 39 C/D Gripen.

Напомним, в октябре 2025 года премьер Швеции заявил о подписании с Украиной письма о намерениях продать Украине 100-150 истребителей Gripen серии Е.

В то время Зеленский анонсировал, что первые Gripen от Швеции могут поступить в 2026 году.

