Германия и Нидерланды в рамках НАТО возглавят штаб в Латвии и Эстонии для сдерживания РФ

1-й германо-нидерландский корпус (1GNC) в середине года начнет выполнять функции тактического штаба в рамках планов НАТО в Эстонии и Латвии.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе министерств обороны Германии и Нидерландов, передает "Европейская правда".

1GNC возьмет на себя руководящую роль на восточном фланге НАТО, в частности в регионе Эстонии и Латвии. "Развертывание дополнительного тактического штаба в этом регионе укрепляет сплоченность НАТО и способствует сдерживанию России", – подчеркнули в министерствах.

Развертывание германо-нидерландского корпуса способствует усилению европейской роли в НАТО, что соответствует договоренностям, достигнутым на прошлогоднем саммите Альянса в Гааге.

Этим летом НАТО официально утвердит новую роль 1GNC. После этого корпус возьмет на себя командование и управление сухопутными подразделениями Альянса и национальной обороны, дислоцированными в Эстонии и Латвии.

Это возлагает на 1GNC значительную ответственность за руководство учениями и другими подготовительными мероприятиями; в худшем случае – за оборону восточного фланга.

В настоящее время эта ответственность возлагается на Многонациональный корпус "Северо-Восток".

"Создав второй штаб корпуса в регионе, наряду с корпусом "Северо-Восток", Германия вместе с Нидерландами демонстрируют свою готовность и способность взять на себя ответственность за сдерживание и оборону восточного фланга НАТО", – заявляют в министерствах.

1GNC – это штаб, который в мирное время, во время кризисов и конфликтов может командовать международными силами численностью примерно 50 000 человек. Это означает, что штаб руководит подчиненными подразделениями во время учений, мероприятий сдерживания и – при необходимости – в конфликтных ситуациях.

Нидерланды и Германия поочередно выполняют функции командования 1GNC, который был создан в 1995 году. До начала 2028 года командование находится у Берлина. Помимо Нидерландов и Германии, еще 14 стран-членов НАТО в настоящее время предоставляют персонал для штаба.

Стоит отметить, что, по данным СМИ, США намерены существенно сократить количество вооружений и военнослужащих для нужд стран-членов Североатлантического альянса.

Также напомним, что на фоне споров с союзниками из-за Ирана президент США Дональд Трамп принял решение о выводе 5 000 американских военных из Германии.

Он также допускал, что сократит численность американских войск в Испании и Италии.

