Эстония и Украина укрепляют сотрудничество в сфере защиты критической инфраструктуры

Государственная канцелярия Эстонии и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины подписали меморандум о сотрудничестве, целью которого является обмен знаниями и практическим опытом в сфере защиты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Эстония хочет перенять украинский опыт по обеспечению устойчивости жизненно важных услуг. Кроме того, страна намерена изучить украинские методы противодействия физическим и киберугрозам.

В свою очередь, Украина заинтересована в изучении опыта Эстонии в сфере создания различных систем и внедрения соответствующих требований Европейского Союза.

"Благодаря военному опыту Украина обладает самыми глубокими компетенциями в вопросах защиты систем электроснабжения, связи и других жизненно важных систем", – сказал государственный секретарь Кейт Каземетс.

В рамках меморандума планируется передача знаний государственным учреждениям и предприятиям, предоставляющим жизненно важные услуги, при этом особое внимание будет уделено защите объектов связи и энергетической инфраструктуры.

В частности, будут охвачены такие темы, как физическая защита объектов, снижение угрозы со стороны дронов, безопасное хранение данных, киберзащита и выявление возможных внутренних угроз.

В обмене знаниями также принимают участие эстонские учреждения, консультирующие предприятия критической инфраструктуры, включая Департамент полиции и пограничной охраны и Полицию безопасности.

Сотрудничество также охватывает внедрение директивы Европейского Союза об устойчивости критически важных объектов, известной как CER.

В рамках меморандума о сотрудничестве планируется проводить совместные семинары, тренинги и встречи экспертов. Также будут согласованы дальнейшие формы работы, чтобы сотрудничество стало постоянным и практичным.

Недавно министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль высказал мнение, что Европа должна внимательно изучать украинский опыт энергетической устойчивости.

Сообщалось также, что Украина и Нидерланды подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам защиты критически важной инфраструктуры.