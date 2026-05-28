Каллас: Европа не сможет быть нейтральным посредником между Украиной и РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не сможет быть нейтральным посредником в потенциальных переговорах между Украиной и РФ, поскольку находится на украинской стороне.

Об этом она сказала на пресс-конференции по завершении неформального саммита глав МИД стран ЕС на Кипре, сообщает "Европейская правда".

Каллас указала, что в ходе заседания министры обсудили ключевые европейские интересы в сфере безопасности в отношении России.

"Хорошо, что у министров есть возможность поразмыслить, и мы провели действительно тщательные дискуссии о том, каких уступок Европа должна требовать от Москвы, и где проходят наши красные линии. И одно абсолютно ясно: Европа никогда не станет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины и защищаем наши собственные ключевые интересы в сфере безопасности", – подчеркнула топ-дипломатка ЕС.

В контексте возможного переговорщика от ЕС с Россией Каллас отметила, что очень важно побудить Украину и Россию к диалогу, "поскольку существует так много вопросов, которые могут решить только они, и никто другой".

"Таким образом, могут быть страны, которые осуществляют такую "челночную дипломатию", но в конечном итоге именно они (Украина и РФ. – Ред.) должны сесть за стол переговоров и решить те вопросы, которые могут решить только они", – резюмировала она.

Ранее Каллас подчеркнула, что во время дискуссии о кандидатуре переговорщика ЕС не должен попасть в ловушку России, которая будет продвигать наиболее удобного для себя кандидата.

В Финляндии предполагают, что определение роли Европы в переговорном процессе по российско-украинской войне и конкретного переговорщика будет длительным процессом.

Между тем глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде считает, что Европа не может выступать посредником между Украиной и Россией в переговорах о прекращении войны.