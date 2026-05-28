Испания дистанцировалась от плана Франции по торговому противодействию Китаю

Министр экономики и торговли Испании Карлос Куэрпо заявил, что страна отказывается поддерживать инициативу под эгидой Франции, направленную на ужесточение торговых защитных мер Европейского Союза в отношении Китая.

Об этом он заявил в четверг, 28 мая, как сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, на прошлой неделе Испания была среди стран, подписавших французский программный документ, направленный в Европейскую комиссию, в котором они призвали ЕС усилить свои торговые защитные меры, шире использовать свои следственные возможности и, возможно, создать новый инструмент для устранения рыночных искажений.

Впрочем, теперь Мадрид дистанцировался от поддержки такой инициативы.

"На данном этапе не было конкретной политической поддержки какого-либо неофициального документа", – сказал он.

Он также призвал к более активному взаимодействию с Пекином.

"Мы понимаем, что ЕС должен активизировать свои действия, а это означает, что нам нужно вести переговоры на равных с Китаем и США. Нам нужно наладить диалог с китайскими властями", – считает он.

По мнению Куэрпо, ЕС должен попытаться "устранить двусторонний дисбаланс", который у Евросоюза "наблюдается с Китаем в сфере торговли".

"Кроме того, мы должны наладить взаимодействие с Китаем и его компаниями, когда речь идет о нашей полной программе экономической безопасности и привлечении китайских инвестиций, чтобы максимально эффективно использовать их для создания добавленной стоимости для нашего континента", – добавил испанский министр.

Стоит отметить, что посол США в Мадриде Бенджамин Леон предупредил Испанию относительно углубления отношений с Китаем.

А министр внешней торговли Франции Николя Форисье заявлял, что Китай "не выиграет" от внешнеторговой политики, которая ставит под угрозу европейскую промышленность и рынок.