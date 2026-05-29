Посол Німеччини в Україні Гайко Томс запевняє, що запропонований канцлером Фрідріхом Мерцом спеціальний статус України перед її вступом до ЄС – краща ідея з тих, які мають шанс на погодження країнами-членами, і дає Україні переваги, а не ризики, які побачили у цій пропозиції.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Посол Німеччини переконує, що критика листа Мерца з ідеєю щодо спецстатусу для України перед її повноцінним вступом у ЄС часом пов’язана з неправильним сприйняттям намірів, які закладав у неї канцлер.

"Тут я хочу дуже чітко зазначити: пропозиція, яку Німеччина зробила Україні – це найбільш конкретна пропозиція з приводу формату інтеграції, яка коли-небудь була на столі переговорів у ЄС. І це, напевно, найкраща пропозиція, яка буде обговорюватися найближчим часом стосовно України", – наголошує Гайко Томс.

На уточнювальне запитання "ЄП" про литовську ідею – статус "держави, що вступає до ЄС" – він акцентував, що говорить саме про кращу реалістичну пропозицію з наявних.

Він акцентує, що Берлін прагне якнайшвидшого вступу України до ЄС, а пропозиція Мерца має на меті прискорити цей процес і надати країні додаткові можливості бути представленою в Брюсселі ще до вступу.

"Це не другосортне членство. Це не проміжний статус, який потім стане постійним. Натомість це – додаткова пропозиція, розроблена для України на шляху до її повноправного членства в ЄС", – наголошує Гайко Томс.

Також він відкидає побоювання, що внаслідок реалізації цієї ідеї Україна може застрягнути в статусі "напівчлена".

За його словами, пропозиція Мерца лише розширює можливості, які має Україна у межах "стандартного" шляху до ЄС.

"Ви отримуєте деякі додаткові переваги, ознаки членства, не чекаючи на вступ. Вже зараз! Причому цієї можливості не буде у жодної іншої країни-кандидатки", – переконує посол.

"Ви будете представлені в колегії єврокомісарів, матимете депутатів у Європейському парламенті, у вас буде право участі в Європейській Раді, і навіть свій суддя-спостерігач у Європейському суді, а також поступово зможете користуватися перевагами застосування acquis communautaire.Словом, ми пропонуємо Україні повне членство в ЄС, як того хоче Зеленський, а плюс до того – ще дещо "у довісок"", – аргументує він.

За його словами, спецстатус може запрацювати одразу, щойно цю ідею погодять всі країни-члени – і за умови, що його підтримуватиме офіційний Київ.

"І дозвольте наголосити: (...) не є наперед визначеним, що всі держави Євросоюзу точно погодяться на цю німецьку пропозицію. Ні, над її схваленням нам, Німеччині та Україні, ще треба спільно попрацювати. Німеччина відчуває за собою зобов'язання робити це", – зазначив Гайко Томс.

Посол зазначив, що Німеччина готова змінити початкову назву цієї ідеї – "асоційоване членство" – на іншу, яка не буде викликати критики.

