Посол: идея Мерца относительно пути Украины в ЕС – "лучшее из того, что имеет шанс на принятие"

Посол Германии в Украине Хайко Томс уверяет, что предложенный канцлером Фридрихом Мерцом специальный статус Украины перед ее вступлением в ЕС – лучшая идея из тех, которые имеют шанс на согласование странами-членами, и дает Украине преимущества, а не риски, которые увидели в этом предложении.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Посол Германии утверждает, что критика письма Мерца с идеей о спецстатусе для Украины перед ее полноценным вступлением в ЕС порой связана с неправильным восприятием намерений, которые закладывал в нее канцлер.

"Здесь я хочу очень четко отметить: предложение, которое Германия сделала Украине – это наиболее конкретное предложение по поводу формата интеграции, которое когда-либо было на столе переговоров в ЕС. И это, наверное, лучшее предложение, которое будет обсуждаться в ближайшее время в отношении Украины", – отмечает Хайко Томс.

На уточняющий вопрос "ЕП" о литовской идее – статусе "государства, вступающего в ЕС" – он акцентировал, что говорит именно о лучшем реалистичном предложении из имеющихся.

Он акцентирует, что Берлин стремится к скорейшему вступлению Украины в ЕС, а предложение Мерца имеет целью ускорить этот процесс и предоставить стране дополнительные возможности быть представленной в Брюсселе еще до вступления.

"Это не второсортное членство. Это не промежуточный статус, который потом станет постоянным. Это – дополнительное предложение, разработанное для Украины на пути к ее полноправному членству в ЕС", – отмечает Хайко Томс.

Также он отвергает опасения, что в результате реализации этой идеи Украина может застрять в статусе "получлена".

По его словам, предложение Мерца лишь расширяет возможности, которые имеет Украина в рамках "стандартного" пути в ЕС.

"Вы получаете некоторые дополнительные преимущества, признаки членства, не дожидаясь вступления. Уже сейчас! Причем этой возможности не будет ни у одной другой страны-кандидатки", – убеждает посол.

"Вы будете представлены в коллегии еврокомиссаров, будете иметь депутатов в Европейском парламенте, у вас будет право участия в Европейском Совете, и даже свой судья-наблюдатель в Европейском суде, а также постепенно сможете пользоваться преимуществами применения acquis communautaire. Словом, мы предлагаем Украине полное членство в ЕС, как того хочет Зеленский, а плюс к тому – еще кое-что "в довесок"", – аргументирует он.

По его словам, спецстатус может заработать сразу, как только эту идею согласуют все страны-члены – и при условии, что ее будет поддерживать официальный Киев.

"И позвольте подчеркнуть: (...) не является заранее определенным, что все государства Евросоюза точно согласятся на это немецкое предложение. Нет, над его одобрением нам, Германии и Украине, еще надо совместно поработать. Германия чувствует за собой обязательства делать это", – отметил Гайко Томс.

Посол отметил, что Германия готова заменить первоначальное название этой идеи – "ассоциированное членство" – на другое, которое не будет вызывать критики.

