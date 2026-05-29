Німеччина не проти відмовитися від назви "асоційоване членство" щодо шляху України до ЄС

Офіційний Берлін не проти відмовитися від назви "асоційоване членство" для ідеї канцлера Фрідріха Мерца щодо шляху України до ЄС, яку критикують як невдалу.

Про в інтерв’ю "Європейській правді" сказав посол Німеччини Гайко Томс.

Посол зазначив, що розуміє критику щодо обраної назви для ідеї канцлера Мерца – "асоційоване членство" – через її словесну схожість з Угодою про асоціацію з ЄС, яку Україна має понад 10 років, внаслідок чого "асоціацію" сприймають як те, що вже давно є.

"Я теж це розумію. Але ми не прив'язані до цієї назви. Якщо хтось запропонує кращу назву – ми тільки за", – каже Гайко Томс.

Посол запевняє, що пропозиція Мерца – краща ідея з тих, які мають шанс на погодження країнами-членами, і дає Україні переваги, а не загрози, які побачили у ній.

Також він переконує у відсутності ризиків в потенційному розділенні пари Україна-Молдова на шляху до ЄС у разі реалізації ідеї канцлера.

