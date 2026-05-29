Санду засудила інцидент з російським "Шахедом" у Румунії, що врізався у багатоповерхівку

Президентка Молдови Мая Санду засудила нічний інцидент у Румунії, де безпілотник, ідентифікований як апарат типу "Шахед", врізався у верхній поверх житлової багатоповерхівки в прикордонному місті і спричинив пожежу.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Санду від імені своєї країни висловила солідарність з Румунією та побажала найшвидшого одужання людям, які постраждали внаслідок влучання безпілотника в житлову багатоповерхівку у місті Галац під кордонами з Молдовою та Україною.

I strongly condemn Russian drones striking Romanians in their homes. This is grave.



The Republic of Moldova stands in full solidarity with Romania and wishes a swift recovery to those injured in Galați.



Russia is a danger to all and must be stopped. – Maia Sandu (@sandumaiamd) May 29, 2026

"Рішуче засуджую те, що російські дрони влучають по румунських громадянах у їхніх домівках. Це серйозний інцидент...Росія є загрозою для всіх і її слід зупинити", – наголосила президентка Молдови.

У ніч проти 29 травня, під час російської атаки по півдню України, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, що розташоване поруч з Ізмаїльським районом Одеської області. Через влучання виникла пожежа, постраждали двоє людей. Апарат ідентифікували як російський ударний дрон типу "Шахед" / "Герань-2".

Румунія перед тим оголосила повітряну тривогу у прикордонних районах та підняла у повітря винищувачі.

Це перший випадок, коли потрапляння російських дронів на територію Румунії – яких за час повномасштабної війни було десятки – призвело до таких серйозних наслідків.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії. Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору.