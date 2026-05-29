47 разів знаходили уламки дронів в Румунії за час війни в Україні

З початку повномасштабної війни Росії проти України на території Румунії 47 разів знаходили уламки безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Міноборони Румунії, витяги з якої наводить Digi 24.

За даними румунського відомства, з початку повномасштабної війни на території України поблизу кордону з Румунією було зафіксовано понад 90 обстрілів.

"У 28 випадках повідомлялося про проникнення російських безпілотників у національний повітряний простір (останній – 29 травня). У 47 випадках фрагменти безпілотників були виявлені на території Румунії", – йдеться у заяві.

Лише цього року поблизу кордону було зафіксовано 32 атаки, у 23 випадках – піднято у повітря авіацію, 15 разів було зафіксовано несанкціоноване проникнення дронів у національний простір, а у 12 випадках фрагменти безпілотників були виявлені на території Румунії.

Досі Румунія не повідомляла про збиття хоча б одного російського дрона у своєму повітряному просторі.

У ніч проти 29 травня, під час російської атаки на Україну, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, двоє людей були госпіталізовані.

Вночі 19 травня у Румунії оголошували повітряну тривогу в районах біля кордону з Україною та підіймали авіацію у зв’язку з черговими російськими ударами по українських портах на Дунаї.