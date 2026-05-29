Санду осудила инцидент с российским "Шахедом" в Румынии, который врезался в многоэтажку

Президент Молдовы Майя Санду осудила ночной инцидент в Румынии, где беспилотник, идентифицированный как аппарат типа "Шахед", врезался в верхний этаж жилой многоэтажки в приграничном городе и вызвал пожар.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Санду от имени своей страны выразила солидарность с Румынией и пожелала скорейшего выздоровления людям, пострадавшим в результате попадания беспилотника в жилую многоэтажку в городе Галац под границами с Молдовой и Украиной.

I strongly condemn Russian drones striking Romanians in their homes. This is grave.



The Republic of Moldova stands in full solidarity with Romania and wishes a swift recovery to those injured in Galați.



Russia is a danger to all and must be stopped. – Maia Sandu (@sandumaiamd) May 29, 2026

"Решительно осуждаю то, что российские дроны попадают по румынским гражданам в их домах.

Это серьезный инцидент... Россия является угрозой для всех и ее следует остановить", – подчеркнула президент Молдовы.

В ночь на 29 мая, во время российской атаки по югу Украины, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, расположенном рядом с Измаильским районом Одесской области. Из-за попадания возник пожар, пострадали два человека. Аппарат идентифицировали как российский ударный дрон типа "Шахед" / "Герань-2".

Румыния перед тем объявила воздушную тревогу в приграничных районах и подняла в воздух истребители.

Это первый случай, когда попадание российских дронов на территорию Румынии – которых за время полномасштабной войны было десятки – привело к таким серьезным последствиям.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России. Румыния видит основания активировать "консультационную" 4-ю статью Североатлантического договора.