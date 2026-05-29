Міноборони Румунії назвало тип дрона РФ, що вибухнув у будинку в Галаці

Міністерство національної оборони Румунії заявило в п'ятницю вранці, що безпілотник, який врізався у житловий будинок у Галаці та вибухнув, був російським дроном типу "Герань-2".

Про це, йдеться у заяві румунського відомства 29 травня, повідомляє "Європейська правда".

Групи фахівців Міністерства національної оборони, Міністерства внутрішніх справ та Румунської розвідувальної служби продовжують розслідування в районі житлового будинку в Галаці, де вранці 29 травня впав безпілотник, повідомили у заяві.

"З перших повідомлень випливає, що весь вантаж дрона типу "Герань-2" російського походження вибухнув у момент зіткнення", – йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали жителів дотримуватися рекомендацій влади та стежити за повідомленнями, що надходять через офіційні канали.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує безвідповідальні дії Російської Федерації та наголошує, що вони становлять нову загрозу регіональній безпеці та стабільності в Чорноморському регіоні. Такі інциденти свідчать про нехтування Російською Федерацією норм міжнародного права та становлять загрозу не лише безпеці румунських громадян, а й колективній безпеці НАТО", – заявили у Міноборони Румунії.

У ніч проти 29 травня, під час російської атаки на Україну, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, двоє людей були госпіталізовані, 70 евакуювали.

МЗС Румунії назвало падіння дрона у місті Галац "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії.

Генсек НАТО Марк Рютте та румунська влада підтримують контакт після того, як російський дрон влучив у будинок в Галаці, повідомила речниця Альянсу.