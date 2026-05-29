Литва про влучання "Шахеда" у Румунії: "Путін не зупиниться, поки його не зупинити"

У Вільнюсі наголосили, що влучання російського ударного безпілотника у житловий будинок в Румунії є черговим доказом необхідності тиснути на Росію задля припинення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс у мережі X.

Литовський міністр закордонних справ у зв’язку з найсерйознішим на цей час влучанням "Шахеда" на території Румунії наголосив, що Путін "не зупиниться, поки його не зупинити".

"Росія продовжує створювати загрозу для цивільних і випробовувати "червоні лінії" НАТО. Литва – рішуче на боці нашого союзника Румунії. Ми маємо посилити підтримку України і посилити тиск на Росію", – наголосив він.

Прем’єрка Литви Інга Ругінене підкреслила, що подібні випадки не мають стати звичною буденністю.

"Це вкотре підкреслює нагальну необхідність максимального тиску на Росію, щоб вона завершувала свою жорстоку та злочинну війну, а також сильнішої підтримки України та рішучих кроків для посилення східного флангу НАТО",– заявила вона.

У ніч проти 29 травня, під час російської атаки по півдню України, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, що розташоване поруч з Ізмаїльським районом Одеської області. Через влучання виникла пожежа, постраждали двоє людей.

Румунія перед тим оголосила повітряну тривогу у прикордонних районах та підняла у повітря винищувачі.

Це перший випадок, коли потрапляння російських дронів на територію Румунії – яких за час повномасштабної війни було десятки – призвело до таких серйозних наслідків.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії. Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору.