Литва о попадании "Шахеда" в Румынии: "Путин не остановится, пока его не остановить"

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что попадание российского ударного беспилотника в жилой дом в Румынии – очередное доказательство необходимости оказывать давление на Россию для прекращения войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис в сети X.

Литовский министр иностранных дел в связи с самым серьезным на данное время попаданием "Шахеда" на территории Румынии отметил, что Путин "не остановится, пока его не остановить".

"Россия продолжает создавать угрозу для гражданских и испытывать "красные линии" НАТО. Литва – решительно на стороне нашего союзника Румынии. Мы должны усилить поддержку Украины и усилить давление на Россию", – подчеркнул он.

Премьер Литвы Инга Ругинене подчеркнула, что подобные случаи не должны стать привычной обыденностью.

"Это еще раз подчеркивает настоятельную необходимость максимального давления на Россию, чтобы она завершала свою жестокую и преступную войну, а также более сильной поддержки Украины и решительных шагов для усиления восточного фланга НАТО", – заявила она.

В ночь на 29 мая, во время российской атаки по югу Украины, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, расположенном рядом с Измаильским районом Одесской области. Из-за попадания возник пожар, пострадали два человека.

Румыния перед тем объявила воздушную тревогу в приграничных районах и подняла в воздух истребители.

Это первый случай, когда попадание российских дронов на территорию Румынии – которых за время полномасштабной войны было десятки – привело к таким серьезным последствиям.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России. Румыния видит основания активировать "консультационную" 4-ю статью Североатлантического договора.