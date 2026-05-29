Румунія заявила, що дрон РФ врізався у багатоповерхівку в Галаці, є постраждалі

У ніч проти 29 травня, під час російської атаки на Україну, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, що розташоване поруч з Ізмаїльським районом Одеської області.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", розповіли у Міноборони Румунії.

Це перший випадок, коли російський дрон пошкодив житловий будинок у державі-члені НАТО, та вперше, коли унаслідок атаки є потерпілі. Житлова забудова Галацу розташована за 13 км до кордону України.

"У ніч з 28 на 29 травня Російська Федерація відновила атаки безпілотників на цивільні та інфраструктурні об'єкти в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією. Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, його відстежували радіолокаційні системи аж до південної частини муніципалітету Галац, та врізався у дах житлового будинку, внаслідок чого виникла пожежа", – йдеться у повідомленні Міноборони Румунії 29 червня.

ФОТО: Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії

За повідомленням, уночі радіолокаційні системи Міністерства національної оборони виявили безпілотники, що летіли поблизу повітряного простору Румунії. Два літаки F-16 злетіли о 01:19 з 86-ї авіабази у Фетешті там мали підтримку гелікоптера IAR 330 SOCAT Повітряних сил Румунії.

Пілоти мали дозвіл на враження від цілей протягом усього періоду повітряної тривоги. Жителі повітів Тулча, Галац та Бреїла були проінформовані про загрозу повідомленням RO-Alert.

Румунське агентство з надзвичайних ситуацій повідомило, що у результаті падіння дрона у квартирі на 10-му поверсі стався вибух і пожежа. Двоє людей отримали поранення та були доставлені до лікарні. Ще двоє перенесли панічні атаки. 70 осіб було евакуйовано.

Після попереднього огляду фахівців повідомляють, що на місці вибухнув весь бойовий заряд дрона. Пожежу загасили невдовзі після інциденту.

Поліція Галацу повідомляє, що до завершення розслідування в районі падіння дрона обмежено рух транспорту.

Як відомо, за роки повномасштабної війни російські безпілотники типу "Шахед" багаторазово падали на румунському березі Дунаю або порушували повітряний простір країни.

Після перших випадків для прикордонних районів над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу, згодом рутинною процедурою стало також підняття авіації.

Нагадаємо, вночі 19 травня у Румунії оголошували повітряну тривогу в районах біля кордону з Україною та підіймали авіацію у зв’язку з черговими російськими ударами по українських портах на Дунаї.