Сибіга: президент доручив замінити послів у низці держав

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про доручення від президента Володимира Зеленського щодо заповнення вакантних посад та заміни послів в низці держав.

Заяву Сибіги наводить агентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС виступав під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

"Ми готуємо нараду послів влітку, є доручення президента внести кандидатури для заповнення вакантних посад послів, а також заміни послів в низці держав, аби отримати нову динаміку і змінювати парадигму відносин з цими країнами", – сказав очільник МЗС.

Сибіга наголосив, що "найбільший виклик завжди – це кадровий", тому триває пошук кандидатур.

18 травня президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в Україні найближчими тижнями. За його словами, зміни торкнуться дипломатичного корпусу.

Нагадаємо, у квітні Сибіга виклав послам головні завдання на найближчий час.

