Сибига: президент поручил заменить послов в ряде стран

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о поручении от президента Владимира Зеленского о заполнении вакантных должностей и замене послов в ряде государств.

Заявление Сибиги приводит агентство "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Глава МИД выступал во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

"Мы готовим совещание послов летом, есть поручение президента внести кандидатуры для заполнения вакантных должностей послов, а также замены послов в ряде государств, чтобы получить новую динамику и менять парадигму в отношениях с этими странами", – сказал глава МИД.

Сибига подчеркнул, что "самый большой вызов всегда – это кадровый", поэтому продолжается поиск кандидатур.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Украине в ближайшие недели. По его словам, изменения коснутся дипломатического корпуса.

Напомним, в апреле Сибига изложил послам главные задачи на ближайшее время.

