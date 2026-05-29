Нідерланди, Швеція і Норвегія відреагували на влучання "Шахеда" в будинок у Румунії

Нідерланди, Швеція та Норвегія відреагували на інцидент у Румунії, де російський ударний дрон типу "Шахед" вперше врізався в житлову багатоповерхівку.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви вони опублікували у своїх соцмережах.

Очільник МЗС Нідерландів Том Берендсен заявив, що з інцидентом у румунському Галаці Росія вкотре продемонструвала байдужість до можливих наслідків для цивільних.

"Нідерланди рішуче засуджують цей випадок і продовжать підтримувати вдосконалення захисту східного флангу НАТО. Висловлюємо підтримку Румунії. Також ми продовжимо підтримувати право України на самооборону", – написав він.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде написав, що стривожений новинами.

"Норвегія висловлює повну солідарність з Румунією та засуджує небезпечні й ескалаційні дії Росії. Ми підтримуємо вдосконалення захисту східного флангу НАТО", – заявив він.

Очільниця МЗС Швеції Марія Мальме Стенергард також висловила солідарність з Румунією, акцентувавши, що внаслідок інциденту постраждали двоє людей.

"Безвідповідальну поведінку Росії неможливо виправдати. Ми засуджуємо її загарбницьку війну проти України. Союзники продовжують посилювати безпеку уздовж східного флангу, також посилюючи тиск на Росію", – прокоментувала вона.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня, під час російської атаки по півдню України, дрон врізався у 10-поверховий будинок у прикордонному румунському місті Галац. Через влучання виникла пожежа, постраждали двоє людей. Дрон ідентифікували як російський апарат типу "Шахед" / "Герань-2".

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії та викликали російського посла; президент скликав Раду нацбезпеки.

Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.