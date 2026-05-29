Нидерланды, Швеция и Норвегия отреагировали на попадание "Шахеда" в дом в Румынии

Нидерланды, Швеция и Норвегия отреагировали на инцидент в Румынии, где российский ударный дрон типа "Шахед" впервые врезался в жилую многоэтажку.

Как сообщает "Европейская правда", заявления они опубликовали в своих соцсетях.

Глава МИД Нидерландов Том Берендсен заявил, что инцидентом в румынском Галаце Россия в очередной раз продемонстрировала безразличие к возможным последствиям для гражданских.

"Нидерланды решительно осуждают этот случай и продолжат поддерживать совершенствование защиты восточного фланга НАТО. Выражаем поддержку Румынии, также мы продолжим поддерживать право Украины на самооборону", – написал он.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде написал, что встревожен новостями.

"Норвегия выражает полную солидарность с Румынией и осуждает опасные и эскалационные действия России. Мы поддерживаем совершенствование защиты восточного фланга НАТО", – заявил он.

Глава МИД Швеции Мария Мальме Стенергард также выразила солидарность с Румынией, акцентировав, что в результате инцидента пострадали двое людей.

"Безответственное поведение России невозможно оправдать. Мы осуждаем ее захватническую войну против Украины. Союзники продолжают усиливать безопасность вдоль восточного фланга, также усиливая давление на Россию", – прокомментировала она.

Напомним, в ночь на 29 мая, во время российской атаки по югу Украины, дрон врезался в 10-этажный дом в приграничном румынском городе Галац. Из-за попадания возник пожар, пострадали два человека. Дрон идентифицировали как российский аппарат типа "Шахед" / "Герань-2".

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России и вызвали российского посла; президент созвал Совет нацбезопасности.

Румыния видит основания активировать "консультационную" 4-ю статью Североатлантического договора и просит союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами.