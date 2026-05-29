Кремль позитивно оцінює слова прем'єра Угорщини Петера Мадяра про те, що його країна не постачатиме озброєння та військову техніку Україні.

Про це повідомив журналістам прессекретар правителя РФ Дмитрій Пєсков, його цитує ТАСС, передає "Європейська правда".

За словами Пєскова, мир в Україні "настане швидше, якщо інші країни припинять постачати туди зброю".

"Позитивно. Якщо якась сторона каже, що вважає непотрібним підливати оливу у вогонь, це можна тільки вітати", – сказав представник Кремля, відповідаючи на запитання журналістів щодо слів Мадяра.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибув у четвер до Брюсселя, де зустрівся, зокрема, з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Марком Рютте. Після переговорів глава угорського уряду заявив, що "Угорщина знову стане надійним партнером у найпотужнішому альянсі світу".

На переговорах Рютте і Мадяр також порушили тему України.

"Я повідомив генерального секретаря, що Угорщина не постачатиме Україні зброю чи військове обладнання", – оголосив прем'єр-міністр Угорщини у дописі на платформі X.

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр раніше також заявив, що надання угорській меншині в Україні прав, які мають меншини в інших країнах Євросоюзу, є необхідною умовою для отримання згоди Будапешта на відкриття першого кластера у передвступних переговорах ЄС з Києвом.

