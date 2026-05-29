В Кремле похвалили Мадьяра за отказ поставлять оружие в Украину

Кремль положительно оценивает слова премьера Венгрии Петера Мадьяра о том, что его страна не будет поставлять вооружение и военную технику Украине.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС, передает "Европейская правда".

По словам Пескова, мир в Украине "наступит быстрее, если другие страны прекратят поставлять туда оружие".

"Положительно. Если какая-то сторона говорит, что не считает нужным подливать масло в огонь, это можно только приветствовать", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов относительно слов Мадьяра.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прибыл в четверг в Брюссель, где встретился, в частности, с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте. После переговоров глава венгерского правительства заявил, что "Венгрия снова станет надежным партнером в самом мощном альянсе мира".

На переговорах Рютте и Мадьяр также затронули тему Украины.

"Я сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие или военное оборудование", – объявил премьер-министр Венгрии в заметке на платформе X.

Премьер Венгрии Петер Мадьяр ранее также заявил, что предоставление венгерскому меньшинству в Украине прав, которые имеют меньшинства в других странах Евросоюза, является необходимым условием для получения согласия Будапешта на открытие первого кластера в предвступительных переговорах ЕС с Киевом.

