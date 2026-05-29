У ЄС призначили нову керівницю Консультативної місії в Україні

Рада ЄС призначила нову очільницю Консультативної місії Євросоюзу в Україні – з 1 липня цю посаду обійме Корнелія Тейлор з Німеччини.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

У Раді ЄС обрали Корнелію Тейлор наступницею Рольфа Холмбо на посаді керівника Консультативної місії ЄС в Україні. Вона розпочне свою роботу з 1 липня 2026 року.

Тейлор – німецька юристка з понад 20-річним досвідом. Упродовж кар’єри вона обіймала керівні посади у місіях ЄС та ООН у Косові, Демократичній Республіці Конго, Афганістані. З лютого 2024 року до травня 2025 року вона була заступницею голови місії ОБСЄ у Косові.

Як нагадують, Консультативна місія ЄС в Україні працює з липня 2014 року та надає підтримку у сфері реформ. У 2022 році мандат місії розширили, щоб охопити також пов’язані з війною виклики, як розслідування воєнних злочинів, комплексне управління кордонами, підтримка на деокупованих територіях.

З травня 2026 року мандат організації поповнився тематикою протидії гібридним загрозам та підтримки реінтеграції ветеранів.

Місія має офіси у Києві, Львові, Одесі та "мобільний" відділ і налічує понад 400 співробітників – із-за кордону та з України; до повномасштабної війни офіси були також у Харкові й Маріуполі.

У 2024 році ЄС продовжив мандат Консультативної місії в Україні до 2027 року.

