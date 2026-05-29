В ЕС назначили нового главу консультативной миссии в Украине

Совет ЕС назначил нового главу Консультативной миссии Евросоюза в Украине – с 1 июля эту должность займет Корнелия Тейлор из Германии.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

В Совете ЕС избрали Корнелию Тейлор преемницей Рольфа Холмбо на посту главы Консультативной миссии ЕС в Украине. Она начнёт свою работу с 1 июля 2026 года.

Тейлор – немецкий юрист с более чем 20-летним опытом. На протяжении карьеры она занимала руководящие должности в миссиях ЕС и ООН в Косове, Демократической Республике Конго, Афганистане. С февраля 2024 года по май 2025 года она была заместителем главы миссии ОБСЕ в Косове.

Как напоминают, Консультативная миссия ЕС в Украине работает с июля 2014 года и оказывает поддержку в сфере реформ. В 2022 году мандат миссии расширили, чтобы охватить также связанные с войной вызовы, такие как расследование военных преступлений, комплексное управление границами, поддержка на деоккупированных территориях.

С мая 2026 года мандат организации пополнился тематикой противодействия гибридным угрозам и поддержки реинтеграции ветеранов.

У миссии есть офисы в Киеве, Львове, Одессе и "мобильный" отдел, и она насчитывает более 400 сотрудников – из-за рубежа и из Украины; до полномасштабной войны офисы были также в Харькове и Мариуполе.

В 2024 году ЕС продлил мандат Консультативной миссии в Украине до 2027 года.

