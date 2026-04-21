Суд Євросоюзу визнав, що угорський закон щодо ЛГБТ+ порушує засади Договору про ЄС

Суд Європейського Союзу визнав, що Угорщина порушила право ЄС, ухваливши закон, який стигматизує та маргіналізує ЛГБТ+ осіб.

Про це йдеться у рішенні суду, з яким ознайомилась "Європейська правда".

Йдеться про угорський закон LXXIX від 2021 року, який Будапешт позиціонував як посилення заходів для захисту дітей. Проте фактично документ заборонив або суттєво обмежив доступ до контенту, який "зображує або пропагує відхилення від самоідентифікації за статтю при народженні, зміну статі або гомосексуальність".

У рішенні Суду ЄС виокремлено кілька рівнів порушень. Зокрема, суд визнав, що держави-члени мають право визначати заходи для захисту неповнолітніх, але це право має межі. Угорський закон виходить із презумпції, що будь-яке зображення ЛГБТ+ тематики є апріорі шкідливим для дітей. Такий підхід демонструє перевагу одних ідентичностей над іншими, що несумісне з плюралістичним суспільством.

Також Суд ЄС зауважив, що назва закону навмисно ставить в один ряд осіб, засуджених за педофілію, та ЛГБТ+ спільноту. Це стигматизує останніх, заохочує ненависть та робить ці групи людей "невидимими" в суспільстві, що прямо порушує право на людську гідність.

Вперше Суд ЄС визнав пряме порушення Статті 2 Договору про ЄС. Судді наголосили, що закон суперечить самій ідентичності союзу як спільного правопорядку. Будапешт не може посилатися на "національну ідентичність" як виправдання для порушення прав меншин та принципу рівності.

Окрім прав людини, закон порушує свободу надання послуг. Також Суд ЄС визнав незаконними зміни до системи кримінальних реєстрів, які дозволяли занадто широкий доступ до персональних даних осіб без належних запобіжників.

Суд відхилив аргументи Угорщини про те, що ці заходи були необхідні для забезпечення прав батьків на виховання дітей згідно з їхніми переконаннями. Суд наголосив, що захист неповнолітніх можна забезпечити без прямої дискримінації за ознакою статі чи сексуальної орієнтації.

Нагадаємо, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у 2021 році заборонив "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, попри різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.