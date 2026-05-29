Президент Чехії про влучання "Шахеда" в Румунії: не слід обмежуватися спільним засудженням

Президент Чехії Петр Павел закликав не обмежуватися спільним засудженням у відповідь на інцидент в румунському місті Галац, де російський ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Павел назвав інцидент з ударом російського безпілотника по житловому будинку в місті Галац безпрецедентним і абсолютно неприйнятним.

"Однак ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням цього інциденту. Тому я однозначно підтримую заклик президента Румунії Дана до рішучої міжнародної реакції. Росія має чітко усвідомити, що ми не будемо терпіти таких атак", – заявив президент Чехії.

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш також "категорично засудив" російські атаки на українську інфраструктуру, в результаті яких один із дронів влучив у житловий будинок на території Румунії та поранив двох людей.

"Чеська Республіка твердо підтримує наших партнерів по альянсу, і ми так само засуджуємо триваючу російську агресію проти України", – додав він.

Як відомо, у ніч проти 29 травня, під час російської атаки по півдню України, безпілотник врізався у дах 10-поверхового будинку у прикордонному румунському місті Галац. Внаслідок влучання виникла пожежа, пошкоджена квартира, також постраждали двоє людей. Дрон ідентифікували як російський апарат типу "Шахед" / "Герань-2".

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії та викликали російського посла.

Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.