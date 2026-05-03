При попытке пересечь Ла-Манш погибли мигранты

При попытке пересечь Ла-Манш на небольшой лодке погибли мигранты.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

По словам местного чиновника, лодка села на мель на пляже на севере Франции. В тот момент на борту находилось около 82 человек.

Он отметил, что лодка вышла в ночь на воскресенье с пляжа Ардело, но "двигатель не запустился", и лодка начала дрейфовать.

Генеральный секретарь префектуры Па-де-Кале Кристоф Маркс заявил, что в результате инцидента погибли две женщины, а еще трое пассажиров находятся в критическом состоянии.

Маркс отметил, что женщины были найдены "мертвыми внутри лодки".

Он заверил, что "расследование и опросы, которые будут проведены, помогут установить гражданство этих двух человек".

В результате инцидента всего 17 человек были спасены в море и доставлены в порт Булонь-сюр-Мер. В конце концов лодка села на мель на пляже, имея на борту 65 человек.

Недавно Великобритания и Франция заключили новое трехлетнее соглашение, направленное на прекращение пересечения Ла-Манша нелегальными мигрантами на небольших лодках.

27 апреля французская береговая охрана спасла более сотни мигрантов, которые путешествовали на лодке, потерпевшей крушение при попытке пересечь Ла-Манш.