Швеция задержала судно, которое, возможно, входит в состав "теневого флота"

Береговая охрана Швеции задержала судно, в отношении которого действуют санкции, у побережья Треллеборга.

Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, передает SVT, пишет "Европейская правда".

По данным министра, инцидент произошел в воскресенье, 3 мая, в шведских территориальных водах, примерно в 14:00.

Операция была проведена в сотрудничестве с Береговой охраной, полицией и Национальной оперативной группой при поддержке авиационных подразделений.

По данным властей, судно под названием "Jin Hui" подозревается в принадлежности к российскому "теневому флоту" и могло использовать фальшивый флаг.

В береговой охране отметили, что судно находится под санкциями ЕС, Великобритании и Украины.

Причиной вмешательства стали подозрения в нарушении морского права и технической непригодности судна к плаванию. В настоящее время его отбуксировали к месту стоянки для дальнейшего расследования.

Правоохранители сообщают, что на борту работают следователи и сотрудники Береговой охраны, однако задержанных пока нет. Расследование продолжается.

6 марта Швеция остановила и задержала в водах Балтийского моря судно Caffa по подозрению в использовании фальшивого флага и нарушении морского права и требований безопасности. Российского капитана судна в итоге взяли под арест.

29 апреля шведская полиция арестовала судно Caffa.