Финляндия обратилась к Зеленскому после инцидента с дронами

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул президенту Владимиру Зеленскому недопустимость нарушения финского воздушного пространства дронами.

Об этом он сказал в комментарии Yle, передает "Европейская правда".

Как отмечается, два дрона, как подозревается, нарушили воздушное пространство Финляндии рано утром в воскресенье, 3 мая.

Орпо отметил, что обсудил этот вопрос во время двусторонней встречи с Зеленским.

"Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину и понимает ее необходимость защищаться. Однако недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось и чтобы дроны залетали в наше воздушное пространство", – подчеркнул он.

По словам Орпо, правительство располагает достоверной информацией о событиях, произошедших ночью. Он отмечает, что нарушение воздушного пространства всегда является серьезным делом.

Он подчеркнул, что Финляндия хорошо подготовлена к мониторингу и защите своего воздушного пространства от атак дронов.

Также премьер страны заверил, что эти возможности будут существенно усилены в ближайшее время.

Кроме того, он считает, что после обсуждений с украинским правительством украинцы будут в "будущем более осторожными, чтобы дроны больше не попадали в воздушное пространство Финляндии".

Напомним, в последние дни марта и в начале апреля на юго-востоке Финляндии в разных местах обнаружили четыре беспилотника, которые идентифицировали как украинские аппараты, которые должны были атаковать территорию РФ.

3 мая Зеленский в Ереване предложил премьеру Финляндии подписать соглашение о дронах.