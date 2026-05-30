Трамп пройшов медогляд і залишається у "відмінному стані здоров’я" – висновок лікарів

Лікар американського президента Дональда Трампа заявив, що Трамп залишається у відмінному стані здоров’я та повністю здатний виконувати обов’язки глави держави.

Заяву цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Лікар Шон Барбабелла заявив, що результати обстеження Трампа свідчать, що американський президент залишається у "відмінному стані здоров’я", але водночас має "незначний набряк гомілок", а також "доброякісні" синці на руках.

"Президент Трамп залишається у відмінному стані здоров'я, демонструючи сильну серцеву, легеневу, неврологічну та загальну фізичну функцію", – зазначив Барбабелла.

За його словами, Трамп "повністю придатний для виконання всіх обов'язків головнокомандувача та глави держави". Також Барбабелла наголосив, що "комплексне неврологічне обстеження показало нормальний психічний стан", включаючи скринінг на депресію та тривожність.

Синці на руках лікар описав як "звичайні", "доброякісні" та "сумісні з незначним подразненням м’яких тканин, пов’язаним із частим рукостисканням на тлі вживання аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань".

"Було надано профілактичні консультації, зокрема рекомендації щодо дієти, прийому низьких доз аспірину, збільшення фізичної активності та подальшого схуднення", – додав він.

Трамп проходив комплексний медичний огляд у квітні 2025 року, після чого його лікар написав довідку, в якій зазначив, що президент США має "відмінне здоров'я".

Водночас у липні повідомляли, що медичне обстеження виявило в Трампа хронічну венозну недостатність.

У вересні того ж року він спростував чутки в соціальних мережах про своє здоров'я, включаючи неправдиві повідомлення про його смерть.

А в жовтні лікар Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда заявив, що американський президент перебуває у "відмінному стані здоров'я".