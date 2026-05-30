Трамп прошел медицинское обследование и находится в "отличном состоянии здоровья" – заключение

Врач американского президента Дональда Трампа заявил, что Трамп находится в отличном состоянии здоровья и полностью способен исполнять обязанности главы государства.

Заявление цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Врач Шон Барбабелла заявил, что результаты обследования Трампа свидетельствуют о том, что американский президент остается в "отличном состоянии здоровья", но при этом имеет "незначительный отек голеней", а также "доброкачественные" синяки на руках.

"Президент Трамп остается в отличном состоянии здоровья, демонстрируя сильную сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию", – отметил Барбабелла.

По его словам, Трамп "полностью годен к исполнению всех обязанностей главнокомандующего и главы государства". Также Барбабелла подчеркнул, что "комплексное неврологическое обследование показало нормальное психическое состояние", включая скрининг на депрессию и тревожность.

Синяки на руках врач описал как "обычные", "доброкачественные" и "сопоставимые с незначительным раздражением мягких тканей, связанным с частым рукопожатием на фоне приема аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний".

"Были даны профилактические рекомендации, в частности по диете, приему низких доз аспирина, увеличению физической активности и дальнейшему похудению", – добавил он.

Трамп прошел комплексное медицинское обследование в апреле 2025 года, после чего его врач выписал справку, в которой отметил, что президент США обладает "отличным здоровьем".

В то же время в июле сообщалось, что медицинское обследование выявило у Трампа хроническую венозную недостаточность.

В сентябре того же года он опроверг слухи в социальных сетях о своем здоровье, включая ложные сообщения о его смерти.

А в октябре врач Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида заявил, что американский президент находится в "отличном состоянии здоровья".