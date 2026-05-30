К Морскому глазу в Татрах возобновляется движение транспорта после ремонта дороги

С субботы, 30 мая, туристы снова смогут добраться до популярного озера Морское Око в Татранском национальном парке в Польше, а также воспользоваться услугами конных экипажей.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

После пятидневного полного перекрытия завершился основной этап ремонта дороги, ведущей к одной из самых посещаемых туристических локаций Польши.

Как сообщила представительница Татранского национального парка (TPN) Магдалена Звияч-Козица, электроавтобусы возобновят работу в воскресенье, 31 мая.

Ремонт дороги к Морскому глазу начался 18 мая. На первом этапе было обновлено покрытие и обочины, а в конце месяца участок полностью закрыли для движения транспорта и пешеходов, что временно приостановило работу электробусов и конных экипажей.

По данным Татранского уездного управления, работы на этом не заканчиваются. Дополнительные ремонтные работы запланированы на 8–10 июня.

В этот период дорога останется открытой для пешеходов, однако возможны ограничения движения и поочередный проезд. Электробусы и конные экипажи снова временно не будут курсировать, а график работ может меняться в зависимости от погодных условий.

Стоит напомнить, что 23 мая премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на заезд автомобиля украинского блогера Андрея Гаврилива к озеру Морское Око в заповедной зоне, призвав Министерство внутренних дел принять строгие меры.

После значительного резонанса власти Польши решили запретить ему въезд в страну на пять лет.

Полиция Польши хочет подать ходатайство о наложении на мужчину пятилетнего запрета на въезд не только в Польшу, но и во всю Шенгенскую зону.