Туск призвал европейцев серьезно относиться к словам и действиям Кремля

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал ЕС начать серьезно воспринимать действия и заявления российских чиновников после того, как экс-президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил новыми инцидентами с дронами.

Как пишет "Европейская правда", свое заявление Туск опубликовал в сети X.

Польский премьер прокомментировал новые угрозы со стороны экс-президента России и нынешнего заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Тот после попадания российского дрона в жилой дом в румынском Галаце призвал ЕС готовиться к новым подобным инцидентам.

"Это будет происходить и в дальнейшем. Война продолжается! И граждане стран ЕС, как и население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Так что заткнитесь. Это пока цветочки!", – написал Медведев накануне.

Дональд Туск, комментируя слова политика и инцидент в Румынии, подчеркнул, что российские провокации становятся все чаще.

"Вчера бывший президент Медведев заявил, что спокойный сон граждан ЕС закончился. Всем членам НАТО наконец следует начать серьезно относиться к этим фактам и словам", – подчеркнул польский премьер.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис после того, как российский беспилотник врезался в многоэтажку в Румынии, заявил, что НАТО должно отреагировать более решительно, усилив давление на Россию.

Румыния видит основания для активации "консультативной" 4-й статьи Североатлантического договора и просит союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами.