Глава МИД Молдовы: вступление страны в НАТО пока маловероятно из-за позиции граждан

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой высказался за вступление страны в НАТО, однако признал, что большинство граждан пока не поддерживает такое решение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в эфире программы Eurosecuritate, передает NewsMaker.

На вопрос о возможностях сближения Молдовы с НАТО на фоне российской войны против Украины и нестабильной ситуации в регионе Попшой заявил, что это зависит от воли граждан.

"Вступление в НАТО, как и в любую другую международную организацию, зависит от воли наших граждан. При условии широкой поддержки это можно будет рассматривать как серьезную перспективу и включить в повестку дня. В нашем случае, как вы знаете, по разным причинам такой поддержки не было", – отметил чиновник.

Министр признал, что является сторонником НАТО. Он добавил, что гражданскому обществу и СМИ стоит чаще поднимать эту тему для дискуссий, чтобы "снять с нее табу".

Глава МИД также выразил сожаление, что политики в Молдове избегают обсуждения темы вступления в Альянс из-за ее непопулярности.

"Признаем, что наши политики избегают этой темы. Я же всегда был открыт. Для меня Североатлантический альянс – это безопасность. После университета моя первая работа была в центре НАТО в Кишиневе. Я искренний сторонник всего, что касается евроатлантической безопасности. Не нужна докторская степень, чтобы понять, что настоящие гарантии безопасности может нам дать только НАТО", – подчеркнул Попшой.

Согласно результатам последнего опроса социологической компании iData, обнародованного в мае, 54,5% граждан Молдовы не поддерживают идею вступления страны в НАТО. За членство в Альянсе высказались 33,6% опрошенных.

Напомним, в этом году Молдова начала процедуру выхода из Содружества независимых государств. 9 апреля президент страны Мая Санду подписала указы о денонсации основополагающих договоров СНГ.

Решение о выходе было инициировано Министерством иностранных дел и поддержано парламентом во втором чтении 2 апреля.

Глава молдавского МИД Михай Попшой ранее заявлял, что Молдова официально выйдет из Содружества независимых государств 8 апреля 2027 года.