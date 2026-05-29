У Румунії розповіли деталі розслідування щодо влучання "Шахеда" у Галаці

Прокуратура у Румунії почала кримінальне провадження за фактом влучання російського ударного безпілотника у багатоповерхівку в центрі прикордонного міста Галац.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Після влучання російського дрона, ідентифікованого як безпілотник типу "Шахед", у житлову багатоповерхівку прокуратура при апеляційному суді Галаца почала розслідування за статтями про спричинення руйнувань та замах на вбивство з обтяжувальними обставинами.

"Проведені на цей час слідчі дії показали, що військовий дрон врізався у багатоповерхівку та вибухнув близько 1:50 ночі, що призвело до руйнування квартири на 10-му поверсі та поранення двох людей, які перебували у помешканні", – зазначили у прокуратурі.

Окремо повідомили, що постраждалі внаслідок влучання – 54-річна жінка та її 14-річна дитина. Їх госпіталізували з опіками на незначній площі тіла, травми не становлять загрози для життя. Обоє постраждали, коли вибиралися з квартири через коридор, де після влучання спалахнула пожежа.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня, під час російської атаки по півдню України, дрон врізався у дах 10-поверхового будинку у прикордонному румунському місті Галац. Дрон ідентифікували як російський апарат типу "Шахед" / "Герань-2".

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії та викликали російського посла; президент скликав Раду нацбезпеки.

Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.