Два батальона Бундесвера прибыли в Литву для участия в учениях

Солдаты и военная техника Бундесвера прибыли в Литву для проведения первых масштабных боевых учений с участием немецкой бригады, дислоцированной в этой балтийской стране.

Об этом сообщило агентство dpa, передает "Европейская правда".

Представитель 45-й бронетанковой бригады Вооруженных сил Германии сообщил в пятницу, что в Литву для проведения учений "Щит свободы" паромным и железнодорожным транспортом были отправлены еще два батальона, вооруженные танками Leopard и бронетранспортерами Puma.

Для проведения учений на военном полигоне Пабраде соберутся около 2 900 военнослужащих, из которых 2 300 – немецкие солдаты. К маневрам будет привлечено около 800 единиц техники из восьми стран НАТО.

Военные пройдут подготовку "в реальных условиях с использованием всех элементов современного поля боя", в частности беспилотников, минометов, артиллерии, ударных вертолетов, боевых танков и бронетранспортеров.

Германия развернула эту бригаду в Литве в ответ на растущую угрозу со стороны России после ее вторжения в Украину. Подразделение было официально введено в строй в 2025 году, и, как ожидается, к 2027 году оно достигнет полной боевой готовности. Общая численность немецкой бригады в Литве составит 4 800 военнослужащих и 200 гражданских сотрудников.

В настоящее время в стране дислоцируется около 1 800 военнослужащих этого подразделения.

Два батальона, развернутые для проведения учений, должны быть полностью передислоцированы в Литву, как только эта страна завершит создание необходимой инфраструктуры.

Литва и Германия подписали соглашение, которое финализирует все детали размещения немецкой бригады – в том числе относительно проживания их семей и доступа к образованию для детей.