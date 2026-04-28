Прем'єр Мальти оголосив про дострокові вибори
Прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела у понеділок ввечері оголосив про проведення дострокових загальних виборів, пояснюючи їх потребою стабілізації в умовах геополітичної нестабільності.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Голосування відбудеться 30 травня, за дев'ять місяців до закінчення терміну повноважень прем'єр-міністра.
"З огляду на сучасні глобальні реалії та майбутні виклики, наша країна потребує оновленого мандата, щоб рухатися вперед у стабільності. Я рекомендуватиму її високоповажності президентці Міріам Спітері Дебоно розпустити парламент для проведення загальних виборів 30 травня", – написав Абела на X.
У окремій промові в понеділок Абела швидко перейшов у режим передвиборчої кампанії та заявив, що його партія гарантує безпеку, реалізувавши амбітні плани щодо майбутнього Мальти.
Абела обіймає посаду прем’єр-міністра з 2020 року, а його Лейбористська партія перебуває при владі з 2013 року.
За останніми опитуваннями, Лейбористська партія наразі випереджає опозиційну Націоналістичну партію з незначним відривом.
Абела свого часу замінив на посаді Джозефа Муската, який оголосив про відставку на тлі кризи через вбивство журналістки Дафни Каруани Галіції.