Прем'єр Мальти оголосив про дострокові вибори

Прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела у понеділок ввечері оголосив про проведення дострокових загальних виборів, пояснюючи їх потребою стабілізації в умовах геополітичної нестабільності.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Голосування відбудеться 30 травня, за дев'ять місяців до закінчення терміну повноважень прем'єр-міністра.

"З огляду на сучасні глобальні реалії та майбутні виклики, наша країна потребує оновленого мандата, щоб рухатися вперед у стабільності. Я рекомендуватиму її високоповажності президентці Міріам Спітері Дебоно розпустити парламент для проведення загальних виборів 30 травня", – написав Абела на X.

У окремій промові в понеділок Абела швидко перейшов у режим передвиборчої кампанії та заявив, що його партія гарантує безпеку, реалізувавши амбітні плани щодо майбутнього Мальти.

Абела обіймає посаду прем’єр-міністра з 2020 року, а його Лейбористська партія перебуває при владі з 2013 року.

За останніми опитуваннями, Лейбористська партія наразі випереджає опозиційну Націоналістичну партію з незначним відривом.

Абела свого часу замінив на посаді Джозефа Муската, який оголосив про відставку на тлі кризи через вбивство журналістки Дафни Каруани Галіції.