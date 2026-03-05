Зеленський: США попросили в України допомоги у захисті від "Шахедів" на Близькому Сході

Україна отримала від США запит щодо надання підтримки у захисті від ударних дронів "Шахед", якими Іран атакує країни Близького Сходу.

Про це Зеленський написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив український президент, він доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, "які можуть гарантувати необхідну безпеку".

"Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей", – підкреслив він.

Нагадаємо, прем'єр Британії Кір Стармер днями заявив, що його країна залучить експертів з України для збиття іранських безпілотників у Перській затоці.

У відповідь на це Зеленський, що не чув таких запитів, але українська сторона готова ділитися досвідом у сфері протидії дронам.

Також ЗМІ повідомляли, що Пентагон і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів.