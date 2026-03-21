Трамп звинуватив Зеленського у піарі через допомогу країнам Близького Сходу

Президент США Дональд Трамп назвав допомогу, яку надає Україна країнам Близького Сходу, "політичним піаром" президента Володимира Зеленського.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила журналістка MS NOW Стефані Руль, яка мала 15-хвилинне телефонне інтерв’ю з Трампом.

Руль запитала американського лідера про допомогу, яку Україна надає близькосхідним союзникам США, зокрема у боротьбі з іранськими дронами. На це, за словами журналістки, Трамп заявив, що Україна "не зробила нічого", а все, що український президент казав про допомогу, він робив для "політичних та піар-цілей".

Після цього президент США вкотре розкритикував Зеленського, заявивши, що з ним "складніше мати справу", ніж з Путіним. Також, як цитує Трампа журналістка, він додав, що правитель Росії "не боїться Європи".

Крім того, він повторив своє обурення тим, що союзники по НАТО не допомагають США в операціях проти Ірану. Водночас Трамп додав, що Вашингтон не потребує їхньої допомоги.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України для того, щоб збивати іранські дрони на Близькому Сході.

У відповідь на це Володимир Зеленський зазначив, що "риторика – це риторика", і "головне, щоб ми знали, що ми робимо".

Минулого тижня міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл повідомив, що американська армія відправила на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів Merops, які продемонстрували ефективне бойове застосування в Україні.

Читайте детальніше на цю тему: Революція завдяки ЗСУ: як військовий досвід України став потрібним США та світу.