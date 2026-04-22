ЗМІ: США впровадили українські технології боротьби з БпЛА на Близькому Сході

Американські військові впровадили українську технологію боротьби з безпілотниками на ключовій авіабазі США "Принц Султан" в Саудівській Аравії, прагнучи зупинити іранські атаки, які призвели до втрат літаків та персоналу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на п’ятьох осіб, обізнаних з ситуацією.

За даними джерел, українські військові прибули на американську авіабазу в Саудівській Аравії для навчання військових США роботі з програмою Sky Map. Це платформа, яке широко використовується українськими військовими для виявлення загроз від БпЛА, зокрема безпілотників типу "Шахед", розроблених Іраном, та здійснення контратак за допомогою дронів-перехоплювачів.

Оскільки дешеві дрони відіграють значну роль у війні Росії в Україні, Пентагон збільшив інвестиції в технології боротьби з БпЛА. Водночас використання українських технологій на базі "Принц Султан", яка знаходиться приблизно за 640 кілометрів від Ірану та з початку війни зазнала хвиль атак дронів та ракет, підкреслює вразливість протиповітряної та протиракетної оборони США.

Ці повідомлення з’явилися після того, як президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України для того, щоб збивати іранські дрони на Близькому Сході.

Крім того, Трамп назвав допомогу, яку надає Україна країнам Близького Сходу, "політичним піаром" президента Володимира Зеленського.

Як писала "Європейська правда", 5 березня Зеленський повідомив, що Україна отримала від США запит щодо надання підтримки у захисті від ударних дронів "Шахед", якими Іран атакує країни Близького Сходу.