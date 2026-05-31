Тысячи людей протестовали в Германии против газовых электростанций
Новости — Воскресенье, 31 мая 2026, 08:58 —
В субботу тысячи климатических активистов собрались в городе Гамм на западе Германии, чтобы выразить протест против планов строительства новых газовых электростанций.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.
Митинг прошел под лозунгом "Будущее вместо газа – защитим энергетический переход". Он был направлен против правительственных планов строительства новых газовых электростанций и призывал к расширению использования возобновляемых источников энергии.
По данным полиции, в митинге приняли участие около 2 700 человек. Организаторы оценивают эту цифру в 5 тысяч человек.
Немецкое правительство обязалось построить новые газовые электростанции, чтобы обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в периоды слабого ветра и солнечного света после вывода из эксплуатации угольных электростанций.
Хотя со временем они должны использовать в качестве топлива климатически нейтральный водород, климатические активисты с возмущением отреагировали на инвестиционные планы.
"Сегодня в Гамме собрались тысячи людей, чтобы послать сильный, креативный и мирный сигнал в поддержку справедливого энергетического перехода", – заявили организаторы, среди которых экологические организации Fridays for Future, Greenpeace, BUND и Campact.
Протестующие подчеркнули, что строительство новых газовых электростанций устанавливает неверные приоритеты энергетической политики. Вместо того, чтобы настойчиво расширять возобновляемые источники энергии, это замедляет ключевой прогресс в энергетической трансформации Германии и вкладывает миллиарды в инфраструктуру ископаемого топлива, что наносит ущерб климату.
