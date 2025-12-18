Верховний суд Норвегії підтримав увʼязнення кліматичних активістів за вандалізм

Верховний суд Норвегії у двох рішеннях виніс вердикт щодо того, чи можуть засуджені за пошкодження майна, вчинене під час демонстрацій проти нафтової політики уряду, бути звільнені від тюремного увʼязнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Найвищий суд Норвегії розглядав дві справи кліматичних активістів, засуджених до тюремного ув'язнення за пошкодження майна у парку скульптур Вігеланда в Осло та в Міністерстві клімату та навколишнього середовища.

Збитки були визнані серйозними, і активісти, згідно з вироком, повинні відбути покарання від 30 до 50 днів позбавлення волі.

В одній справі двоє кліматичних активістів, пов'язаних з організацією Stopp Oljeletinga, обмазали оранжевою фарбою сім статуй у парку Вігеланда, зокрема найвідомішу з них – "Моноліт".

Інша справа стосувалася двох інших осіб, пов'язаних зі Stopp Oljeletinga, які облили фарбою фасад Міністерства клімату та навколишнього середовища Норвегії.

Верховний суд Норвегії постановив, що Конституція країн та Європейська конвенція з прав людини та Орхуська конвенція про доступ до інформації та правосуддя з питань довкілля не дають підстав для звільнення від покарання або від тюремного ув'язнення.

Раніше суд у Стокгольмі виправдав шістьох кліматичних активістів, які у 2023 році взяли участь в акції протесту, під час якої вони обмазали червоною фарбою захисне скло картини Моне.

Чотирьох учасників протестної групи Take Back Power на початку грудня арештували після інциденту в лондонському музеї Тауер, де у бік вітрини з королівськими коштовностями кинули їжу.