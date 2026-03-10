Кліматичні активісти зірвали виступ Макрона на ядерному саміті у Франції

Двоє кліматичних активістів Greenpeace увірвалися на сцену на початку глобального ядерного саміту у Франції у вівторок, 10 березня, перервавши виступ президента Емманюеля Макрона та голови Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі, коли вони вітали глав держав.

Про це пишуть BFMTV та Reuters, передає "Європейська правда".

Протестувальники, одягнені в чорні костюми та краватки, тримали банери з логотипом Greenpeace та написами "Ядерна енергія = енергетична незахищеність" та "Ядерна енергія підживлює війну Росії".

Один з них викрикнув Макрону: "Чому ми досі купуємо уран у Росії?".

"Ми самі виробляємо ядерну енергію", – відповів на це французький президент.

Deux militants s'introduisent au Sommet sur l'énergie nucléaire pour protester contre cette énergie#BFM2 pic.twitter.com/FJjH0jui2Q – BFM (@BFMTV) March 10, 2026

Також близько 15 активістів Greenpeace заблокували прибуття конвоїв біля місця проведення заходу в Булонь-Біянкур на околиці Парижа.

Як відомо, Франція приймає другий світовий саміт з ядерної енергетики, де світові лідери зустрінуться, щоб обговорити та просувати ядерну енергетику.

"Для Greenpeace France проведення такого саміту є анахронізмом, подією, яка повністю відірвана від реальності та уроків, які слід винести з трагічних подій російської агресії в Україні, ударів по Ірану та наслідків погіршення кліматичних змін", – заявила організація Greenpeace.

Франція має власні потужності зі збагачення урану, але також імпортує збагачений уран для своїх електростанцій, зокрема з Росії, згідно з останніми митними даними, опублікованими французьким урядом.

У червні активісти Greenpeace залізли на вежу залізничного вокзалу у столиці Фінляндії Гельсінкі та на кілька годин вивісили там свій банер з гаслом "Час чинити спротив".

У липні стало відомо, що у Німеччині чоловік і жінка повинні відшкодувати збитки за проникнення на скотобійню в Нижній Саксонії і незаконну зйомку.

Того ж місяця німецька поліція заарештувала двох людей, які могли облити червоною фарбою федеральне відомство канцлера країни.

Восени у Німеччині екоактивісти намагалися запобігти вирубці Sündenwäldchen ("Лісу гріха") на краю вугільного кар'єру Гамбах, що розташований у землі Рейнланд-Пфальц.