Зеленский: каждый сосед России услышал слова об Армении, нужно думать о безопасности

То, что Россия говорит сейчас об Армении, на самом деле касается не только её, поэтому всем нужно больше думать о безопасности, а также следует оказать поддержку Армении.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 30 мая, сообщает "Европейская правда".

Президент отметил, что Россия сейчас угрожает Армении гораздо откровеннее, чем раньше.

"Каждый сосед России услышал слова об Армении, народ которой – единственный, кто имеет право и будет выбирать будущее для своей страны. И то, что Россия говорит об Армении, – это на самом деле не только о ней. Нужно всем больше думать о безопасности и больше предпринимать совместных шагов, чтобы политические партнерства работали, и чтобы были современные оборонные производства, современные компетенции защиты, а также максимально разветвленные, диверсифицированные экономические связи", – заявил Зеленский.

Он выразил надежду, что позиции Европы в этих вопросах – и прежде всего Евросоюза – будут принципиальными, сильными и своевременными.

"Никого нельзя оставлять без поддержки. Европа не имеет права потерять ни один из народов, упустить ни одну из стран. Армению нужно поддерживать. Молдову нужно поддерживать. Страны Балтии. Азербайджан нужно поддерживать. Нужно находить пути, чтобы поддерживать народ Грузии, и это общая европейская задача. Никого нельзя потерять", – сказал глава государства.

Ранее лидер России Владимир Путин заявил, что Армению может постигнуть "украинский сценарий" из-за ее евроинтеграционных устремлений.

"Я уже упоминал об этом. Кризис в Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС", – сказал Путин во время пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане.

Накануне Россия отзвала своего посла в Армении "для обсуждения шагов армянского руководства, направленных на сближение с Европейским Союзом".

7 июня в Армении состоятся важные парламентские выборы.

В последние дни Москва предупредила, что Армения рискует лишиться поставок дешевого газа, и ограничила импорт армянских товаров, в частности фруктов, овощей, цветов и коньяка.

