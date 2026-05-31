В Финляндии проведут очередное тестирование систем общественного оповещения

В понедельник, 1 июня, в 12:00 финские власти проведут очередное ежемесячное тестирование систем общественного оповещения в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Обычно испытания сирен проводятся в первый понедельник каждого месяца, за исключением государственных праздников.

В своем заявлении МВД страны отметило, что гражданам важно уметь различать тестовый сигнал и сигнал общественного оповещения.

Тестовый сигнал – это непрерывный звук, длящийся семь секунд, и людям не нужно предпринимать никаких действий.

В свою очередь, сигнал общественного оповещения – это звук, который то усиливается, то стихает, и длится одну минуту. Если люди услышат этот сигнал, им следует перейти в помещение и следовать указаниям властей. Сигнал об отмене тревоги – это непрерывный звук, который также длится одну минуту.

"Власти подают сигнал общественного оповещения, чтобы предупредить людей, находящихся на улице, о дыме, газе или другой опасности. Сирены общественного оповещения также могут использоваться для предупреждения людей об угрозах со стороны дронов, если спасательные службы примут такое решение", – говорится в сообщении МВД.

Сирены являются частью многоплатформенной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях Финляндии, которая также предусматривает публикацию предупреждений через приложение 112 Suomi.

Напомним, правительство Финляндии готовит специальную памятку для жителей страны с инструкциями о действиях в случае угрозы со стороны дронов.

Утром 15 мая в столичном регионе Финляндии Уусимаа объявили воздушную тревогу – финские военные получили предупреждение о возможном попадании ударных беспилотников в воздушное пространство страны. Из-за тревоги приостановили работу аэропорта Хельсинки, что привело к отмене и перенаправлению ряда рейсов.